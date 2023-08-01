Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler arasına girmek istiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin yüksek gelirli ve yüksek insani kalkınmışlığa sahip ülkeler arasına girmek istediğini belirtti. Yılmaz, sendika temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Orta Vadeli Program ile ilgili fikirleri almak ve plana yansıtmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Toplantıda kayıt dışılık, vergi reformu ve iş sağlığı güvenliği gibi konular da ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son 20 yıldaki gelişmelerle alt-orta gelir liginden üst-orta gelir ligine terfi ettik. Asıl hedefimiz, yüksek gelirli ve yüksek insani kalkınmışlığa sahip ülkeler arasına girmek. Bunu da bütün toplumsal kesimlerin katkısıyla, akıl ve alın teriyle yapmak durumundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi. Yılmaz, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yaptı. Yılmaz, toplantının ana amacının eylül ayında paylaşmayı planladıkları Orta Vadeli Program ile ilgili tüm toplumsal kesimlerin fikirlerini almak ve bu fikirleri olabildiğince plana yansıtmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin bir eşikte olduğunu belirten Yılmaz, "Son 20 yıldaki gelişmelerle alt-orta gelir liginden üst-orta gelir ligine terfi ettik. Asıl hedefimiz, yüksek gelirli ve yüksek insani kalkınmışlığa sahip ülkeler arasına girmek. Bunu da bütün toplumsal kesimlerin katkısıyla, akıl ve alın teriyle yapmak durumundayız. Bu anlayış içinde istişarelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Yılmaz, iş sağlığı ve güvenliği konusunun ana başlıklarından biri olduğunu bildirdi. Yılmaz, istişare toplantılarının ileride de devam edeceğini söyledi ve görüşmelerdeki konuşulan konuların orta vadeli plana yansıyacağını belirtti.