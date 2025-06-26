Cevdet Yılmaz, Reel Sektör Temsilcileriyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten'i ayrı ayrı kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her iki görüşmemizde de reel sektör temsilcilerimizle sektörlerine ilişkin talep, görüş ve önerileri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Her fırsatta reel sektör temsilcilerimizle istişareye devam edecek, birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.