Cevdet Yılmaz: Israrla ve sabırla doğru politikaları izleyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun düşürülmesi ve cari açığın kapatılması mücadelesinde başarılı olacaklarını belirterek, "Sabırlı, doğru ve istikrarlı politikalar ile ülkemizi ' Türkiye Yüzyılı' hedeflerine taşıyacağız. Israrla ve sabırla doğru politikaları izleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. Programda Yılmaz'ın yanı sıra; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.

'SADECE BU YIL 762 MİLYAR LİRA HARCAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dünya ekonomisinin sağlık krizleri, ticaret gerilimleri, jeopolitik riskler, Rusya- Ukrayna savaşı ve doğal afetler başta olmak üzere pek çok güçlükle sınandığını belirterek, "Bu zorlu süreç, ülkeler ve bölgeler düzeyinde arz ve talep dengelerinin bozulmasına yol açmıştır. Ülkeler bir yandan ortaya çıkan enerji ve emtia fiyatları artışı kaynaklı küresel enflasyon sorunuyla baş etmeye çabalarken; diğer yandan tedarik zinciri bozulmalarıyla karşılaşmıştır. Türkiye de tüm dünya gibi bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiş, sert ve belirsiz küresel, ekonomik ve finansal koşulların üzerine, bir de yaşadığımız deprem felaketi eklenmiştir. Sadece bu yıl merkezi yönetim bütçemizden depremin yaralarını sarmak için yapacağımız harcama 762 milyar liradır. Bir taraftan kalıcı konutlar inşası, altyapının imarı inşası, bir diğer taraftan da deprem bölgesinin ihyası için yapılacaklar; ne kadar büyük ağır yükle karşı karşıya olduğumuzu takdir edersiniz. Bu yükü milletimizin gücüyle hep birlikte aşacağız. Ülkemiz, tüm bu zorluklara rağmen, güçlü üretim ve ihracat kabiliyeti ile olumlu ayrışan bir konumda olmuştur" diye konuştu.

'KREDİ RİSK PİRİMİ GERİLEDİ'

Türkiye ekonomisinin 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdüğüne işaret eden Yılmaz, "Toplam istihdam 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31,7 milyon kişiye ulaşmıştır. Reel kesim güven endeksi, 2023 yılı 2'nci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine göre 2 puan yükselmiştir. İhracatımız 2023 Temmuz ayında 2022 Temmuz ayına göre yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayı ihracatları arasında en yüksektir. 2022 yılında yüzde 37 olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat sanayi ihracatı içindeki payı, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 41'e yükselmiştir. Daha üst noktalara çıkarmamız gerekiyor. Makine ve teçhizat yatırımlarımız, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artış sürecini 14 çeyreğe taşımıştır. İnşaat yatırımlarında yüzde 1,3 büyüme kaydedilmiştir. Otomobil satışları 2023 yılının Temmuz ayında gücünü korumuş ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artış göstermiştir. Siyasi istikrar ve uygulanan makro politikaların etkisiyle 2023 Mayıs ayında 700 baz puan seviyesinde olan kredi risk primi, 400 baz puan seviyelerine gerilemiştir. Bu düşüş ülkemizin dış kaynaklara erişimini kolaylaştırmaktadır. Bu eğilimin, önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve risk priminin ekonomimizin sağlıklı görünümünü yansıtacak şekilde daha düşük seviyelere gerilemesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

'YERLİ, MİLLİ POLİTİKALARIMIZDAN TAVİZ VERMEDİK'

Serbest piyasa ve rekabet ortamında verimliliği artırmanın temel hedef olduğunu kaydeden Yılmaz, devamında şöyle konuştu:

"Bu süreçte sizlerle birlikte nice badireler atlattık. Yeri geldi bedeller ödedik. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ilerlerken yerli, milli politikalarımızdan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Makroekonomik istikrarın sağlanması, enflasyonun düşürülmesi ve cari açığın azalması yönünde ortaya koyduğumuz mücadelede de sizlerle birlikte başarıyı yakalayacağımıza inancımız tamdır. Sabırlı, doğru ve istikrarlı politikalar ile ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine taşıyacağız. Israrla ve sabırla doğru politikaları izleyeceğiz. Türkiye; uluslararası ticarete elverişli merkezi konumu, büyük iç pazarı, genç ve dinamik nüfusu, nitelikli ve rekabetçi iş gücü ve yatırım ortamı ile yatırımcılar açısından oldukça cazip bir ülkedir. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kademeli bir şekilde devreye alarak, Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir bir büyüme için daha elverişli bir ortamın sağlanması ve ekonomimizin potansiyelinin yükselmesini istiyoruz. Yatırım teşviklerinde etki değerlendirmeleri yaparak hedef odaklı ve güdümlü bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde yeni bir genel müdürlük oluşturduk. İnceliyor, yenilikler düşünüyoruz."