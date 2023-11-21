Cevdet Yılmaz: İkinci ve üçüncü konut alımlarında kredi imkanı yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ikinci ve üçüncü konut alımlarında kredi imkanının olmadığını belirtti. Yılmaz, konut sahipliği meselesinin sadece kredi odaklı değil, konut arzı ve talebiyle birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk ev alımında kredi erişimini sağladıklarını söyleyerek, "Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin soruya, "Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL 2 yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça, imkanlar arttıkça başka destekler tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek" dedi.

Yılmaz, ilk ev alacaklara kredi konusunun sorulması üzerine ise "Ev konusu şöyle; 2'nci ve 3'üncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. 2'nci ve 3'üncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok. 2'nci, 3'üncü konuta kredi imkanı olmayınca konut kredi imkanları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde. Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.