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Cevdet Yılmaz: Genç İşsizlik Oranı 2005'ten Beri En Düşük Seviyede

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, genç işsizlik oranının 2005 yılından bu yana en düşük seviyede olduğunu belirtti. Yılmaz, genç ve kadın istihdamındaki olumlu seyrin umut verici olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Nisan ayında gençlerde işsizlik oranı, yüzde 14,5 ile aylık bazda genç işsizlik verisinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyededir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Kararlılıkla uyguladıkları programın olumlu sonuçlarını görmeye devam ettiklerini belirten Cevdet Yılmaz, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, 2024 Nisan ayı işsizlik verisinin yüzde 8,5 oranıyla azalmaya devam ettiğini bildirdi.

Yılmaz, bir önceki aya ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre iyi performans gösteren işsizlik oranının, geçen yıl nisan ayına göre 1,5 puan azaldığını, 2024 yılı Nisan ayında istihdamın bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin kişi arttığını ve 32,6 milyon kişi olarak gerçekleştiğini belirtti.

Genç ve kadın istihdamının, önemle takip ettikleri konuların başında geldiğini aktaran Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Nisan ayında gençlerde işsizlik oranı, yüzde 14,5 ile aylık bazda genç işsizlik verisinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyededir. Kadınlarda ise yıllık bazda işsizlik 2,9 puan azalarak yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomimizin potansiyelini yükseltme yolunda, genç ve kadın istihdamındaki bu olumlu seyir umut vericidir.

Girmiş olduğumuz dezenflasyon döneminde ilerlerken, sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyle iş gücü potansiyelini harekete geçirmeye, yeni istihdam imkanları oluşturmaya ve vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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