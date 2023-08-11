Cevdet Yılmaz, finans dünyasının temsilcileriyle buluştu

İSTANBUL/ , CUMHURBAŞKANI yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda orta vadeli program hazırlıkları kapsamında finans dünyasının temsilcileriyle buluştu. İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların genel müdürleri katıldı. Yılmaz, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıdan sonra gazetecilere alıklama yaptı. Yılmaz, "Burada finans kesimiyle ilgili bankacılıkla ilgili konuları tartıştık. Türkiye ve dünyadaki zorlukların yanından fırsatları da değerlendirdiğimiz bir toplantı oldu. Arkadaşlarımızın güncellenen ekonomi politikaları konusunda genel bir memnuniyetini ifade edebilirim. Arkadşlarımızıpara politikasına maliye politikasındaki alınan tedbirlerle ilgili yeni yaklaşımlarla ilgili desteklerini ifade ettiler. Özellikle Merkez Bankamızın düzenleyici çerçeveyi sadeleştirme konusunda attığı adımları da desteklediklrini ve daha da fazlasını beklediklerini ifade ettiler " diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi