Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'ndaki Yeni Terminal Binası İnşaatını İnceledi

Hem KKTC'den ilgili yetkililer hem de yüklenici firmadan ilerleme sürecini tüm detaylarıyla bize aktardılar" dedi.

'YATIRIMIN ŞAHLANMA MERKEZİ OLACAK'

'30 UÇAKLIK PARK ALANI MEVCUTTUR'

'ÇALIŞMALARI TEKER TEKER MASAYA YATIRACAĞIZ'

Yılmaz, KKTC ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türkü'nün kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya kavuşması ve KKTC'nin kalkınması için yürüttükleri tüm iş birliği projelerini ele alacaklarını da vurgulayarak, "Sayın Büyükelçimiz ve ilgili kurumlarımızla çalışmaları teker teker masaya yatıracağız. Yarın, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Sonrasında yapımına devam edilen, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi İnşaat Alanı'na giderek yapılan çalışmaları inceleyeceğiz. Akabinde Yeni Ercan Havalimanı ve Denizaltı Kablo Bağlantısı ve ENTSO-E Projesine Yönelik Ön Değerlendirme toplantısını KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz. Son olarak KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi Kapsamında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu Bağlantı Noktası'nı ziyaret ederek programımızı sonlandıracağız" dedi.