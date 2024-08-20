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Cevdet Yılmaz: Enflasyonu düşürmek ve sosyal refahı artırmak temel hedefimiz

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde enflasyonu düşürmek, istikrar içinde büyümek ve sosyal refahı artırmak amacıyla çalışacaklarını belirtti. Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, iş dünyasının görüş ve önerilerini aldıklarını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde temel amacımız enflasyonu düşürmek, istikrar içinde büyümek, sosyal refahı kalıcı olarak artırmak olacaktır. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl yayınladığımız Orta Vadeli Program'ın (OVP) ana çerçevesini koruyarak; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylül ayında açıklayacakları 2025-2027 dönemi OVP hazırlıklarına devam ettiklerini kaydetti. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde; TOBB Yönetim Kurulu üyelerinin hem güncellenecek OVP hem de reel sektörü ilgilendiren farklı hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerini aldıklarını belirterek, "Dünyada ve bölgemizde ekonomik ve jeopolitik bakımdan zorlu bir dönemden geçerken; siyasi istikrar ve güven ortamında, istişarelere dayalı öngörülebilir politikalar ile güçlü bir şekilde geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu süreçte iş dünyamızın tecrübe birikimine ve dinamizmine güveniyoruz. Önümüzdeki dönemde de temel amacımız enflasyonu düşürmek, istikrar içinde büyümek, sosyal refahı kalıcı olarak artırmak olacaktır. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl yayınladığımız OVP'nin ana çerçevesini koruyarak; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz. Ayrıca, tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarını sarmaya ve ülkemizi geleceğe çok daha dirençli hazırlamaya dönük çalışmalarımıza devam edeceğiz. Görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı veren TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve TOBB yönetiminin kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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