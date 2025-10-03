Haberler

Cevdet Yılmaz: Enflasyonla Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Cevdet Yılmaz: Enflasyonla Mücadelede Kararlılık Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, enflasyonla mücadele için yürütülen bütüncül programın kararlı şekilde devam edeceğini belirtti. Yılmaz, enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikaları ile yapısal reformlardan oluşan bütüncül programımızı kararlı ve koordineli şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,23 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede özellikle gıda, eğitim ve ulaştırma kalemlerindeki fiyat artışları etkili olmuştur. Dezenflasyon sürecinde konjonktürel gelişmelere ya da mevsimsel etkilere bağlı olarak geçici duraksamalar olabilmektedir. Eylül ayına özgü gelişmelerin de etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak yükselmekle birlikte uyguladığımız ekonomi programı çerçevesinde enflasyonla mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu anlamda Orta Vadeli Programımızın ana çerçevesinde ve istikametinde herhangi bir sapma beklemiyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikaları ile yapısal reformlardan oluşan bütüncül programımızı kararlı ve koordineli şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Gıda ve sosyal konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da desteğiyle, enflasyonu 2026 yılında yüzde 20'nin altına, 2027 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
MOSSAD'a çalışan Türk'le ilgili yeni detaylar! Şeytani planı ortaya çıktı

MOSSAD'a çalışan Türk'le ilgili yeni detaylar! Planı ortaya çıktı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçen yıl alarm veriyordu, Ulaş Gölü resmen kurudu

Can suyu da çözüm olmadı, koca göl resmen kurudu
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.