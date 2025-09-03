Cevdet Yılmaz: Enflasyonla Mücadelede Kararlı Politikalar Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Program çerçevesinde, bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sosyal hesabından, ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, yıllık enflasyon oranının 15 aydır kesintisiz düşerek, yüzde 32,95 olduğunu belirtti. Yılmaz, Ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesinde zirai don ve kuraklıktan etkilenen gıda fiyatlarının önemli paya sahip olduğunu belirten Yılmaz, aylık enflasyonun yaklaşık üçte birinin bu alandan kaynaklandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Yıllık enflasyon oranı 2025 yıl sonunda Merkez Bankası tahmin aralığı olan yüzde 25-29 ile uyumlu bir patikada gelişmektedir. Önümüzdeki günlerde güncellenecek olan Orta Vadeli Program çerçevesinde, bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir. Beşeri sermaye, lojistik, sosyal konut, gıda ve enerji başta olmak üzere, öncelikli alanlarda izleyeceğimiz politikalar, verimliliği artırıcı yaklaşım, yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri ile dengeli büyümeyi sağlarken, dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz." - ANKARA