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Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Devam Edecek

Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Devam Edecek
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonda düşüş beklentisi ile yürütülen ekonomik programın kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Toplumsal refahı ilerletmek, ekonomide öngörülebilirliği artırmak, kaynakların daha adil ve etkin dağılımını gerçekleştirmek için ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz. Tek haneli rakamlara yeniden ulaşıncaya kadar enflasyonla mücadelemizi çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Fiyat istikrarı ve kaynakların adil ve etkin paylaşımı için yürütülen ekonomik programı kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz. Tüketici fiyatları kasım ayında yüzde 2,24 oranında yükselirken, ekim ayına göre yıllık enflasyon 1,5 puan düşüşle yüzde 47,09 seviyesine gerilemiştir. Böylece 2024 yılı mayıs ayına göre yıllık enflasyondaki azalış 28,4 puana ulaşmıştır.

Hizmet enflasyonunda ekim ayında belirgin bir şekilde başlayan yavaşlamanın, kasım ayında da devam ettiği görülmektedir. Sözleşme yenileme oranının düşmesinin de etkisiyle aylık kira enflasyonu kasım ayında gerilemiştir. Kira fiyat artışlarındaki düşüş eğiliminin önümüzdeki dönemde sürmesini ve hizmet grubu enflasyonundaki düşüşe olumlu katkı vermesini bekliyoruz.

Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürürken, gıda dışı aylık tüketici enflasyonunda ise daha olumlu bir seyir izlenmiştir. Kasım ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş devam etmiş, B ve C endekslerindeki aylık artışlar 1,5 seviyelerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon sırasıyla 45,68 ve 47,13 seviyesine gerilemiştir.

Yurt içi üretici fiyatlarındaki ılımlı seyir, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskının giderek hafiflediğini göstermektedir. Firmaların fiyatlama davranışlarında görülen iyileşme tüketici enflasyonuna olumlu yansımaktadır. Uygulanan dezenflasyonist politikalara duyulan güvenin artması, enflasyondaki düşüşle birlikte enflasyon beklentilerinin de iyileşmesine katkı sağlamaktadır. Toplumsal refahı ilerletmek, ekonomide öngörülebilirliği artırmak, kaynakların daha adil ve etkin dağılımını gerçekleştirmek için ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz. Tek haneli rakamlara yeniden ulaşıncaya kadar enflasyonla mücadelemizi çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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