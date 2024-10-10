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Cevdet Yılmaz'dan İşsizlik ve İstihdam Değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz'dan İşsizlik ve İstihdam Değerlendirmesi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik oranındaki düşüşü ve istihdam artışını değerlendirerek, ekonomik politikaların etkinliğine vurgu yaptı. Yapısal reformlarla istihdamın artmasının hedeflendiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dengeli ve istikrarlı büyüme hedefimiz ile işgücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik verilerini değerlendirdi. Yılmaz, "Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflerken, işgücü piyasasındaki dengeleri de gözetmeye devam ediyoruz. 2024 yılı Ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 olarak gerçekleşirken, kadınlarda işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 11,4 seviyesine gerilemiştir. İktisadi faaliyetteki dengelenme eğilimine rağmen, işsizlik azalırken istihdam edilenlerin sayısında ve istihdam oranında yükseliş kaydedildi. İstihdamdaki artış 2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 100 bin kişi artarak 32 milyon 776 kişiye ulaşırken, istihdam oranı da 1,3 puan artarak yüzde 49,7 seviyesine çıktı" dedi.

Yılmaz, istihdamdaki artış ve işsizlik oranındaki düşüşün, uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koyduğuna dikkat çekerek, "Dezenflasyon sürecinin sağladığı öngörülebilirlik, ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerindeki belirsizlikleri azaltmıştır. Enflasyon oranlarındaki düşüş, bireylerin ve işletmelerin geleceklerini daha kolay öngörebilmelerine imkan vererek, işgücü piyasasının daha sağlıklı işlemesini sağlayacak ve iş arayanların daha kolay ve kalıcı iş bulmasına yardımcı olacaktır. Dengeli ve istikrarlı büyüme hedefimiz ile işgücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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