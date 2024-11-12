Cevdet Yılmaz, ATBR Üyeleriyle Ticaret Hedeflerini Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, American Turkish Business Roundtable (ATBR) üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için karşılıklı çabaların arttırılması, iki ülke iş dünyası arasında diyaloğun güçlendirilmesi ve enerji, savunma, dijitalleşme gibi alanlarda işbirliği imkanlarının artırılması konuları ele alındı.

Görüşmede, yeni iş modelleri oluşturarak üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarının geliştirilmesi de değerlendirildi.