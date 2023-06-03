Çeşme'de Gastronomi-Alaçatı Deneyim Noktası açıldı

Çeşme Belediyesi ve İzmir Ticaret Borsası iş birliğinde, yerel ürün, üretici ve paydaşları destekleyecek faaliyetlerde merkez üs olması hedefiyle kurulan Gastronomi-Alaçatı Deneyim Noktası açıldı. Noktada aşçılara ve yerel üreticilere yönelik eğitimler verilecek, mutfak atölyeleri düzenlenecek.

Çeşme Belediyesi ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) iş birliğinde, yerel ürün, üretici ve paydaşları destekleyecek faaliyetlerde merkez üs olması hedefiyle kurulan "Gastronomi- Alaçatı Deneyim Noktası" açıldı.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, açılış törenine Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile İTB Başkanı Işınsu Kestelli katıldı.

Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'de turizmi 12 aya yayma hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirtti. Oran, Gastronomi- Alaçatı Deneyim Noktası'nın da bu konuda atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

İzmir Ticaret Borsasına ve Kestelli'ye teşekkür eden Oran, "Merkezimiz, yerel ürün ve üreticiyi, değer bilen alıcılarla buluşturarak Çeşme -Alaçatı-Ovacık üçgeninin kalbi olacak. Sürdürülebilir bir anlayışla, akılla, bilimle ve de en önemlisi tarımda teknolojiyle yerli üreticilerimizle kol kola, çok doğru bir yolda çok güçlü adımlarla yürüyoruz. Çeşme'yi, sahip olduğu zenginlikleri koruyup çoğaltarak, yaratıcılığımızı katarak geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Işınsu Kestelli ise sürdürülebilir tarım ve turizm hedefinde yerel değerlere saygılı, uluslararası nitelikte yeni nesil girişimlerin hayata geçmesinin öncelikli konuları arasında yer aldığını belirtti.

Çeşme-Alaçatı-Ovacık üçgeninin gastronomi çalışmalarının başlangıç noktası olarak seçtiklerini belirten Kestelli, "Bu merkez, gastronomi projemizin ilk somut ve anlamlı adımlarından birisi. Amacımız burada kuracağımız yerel kalkınma modelini kısa sürede Ege Bölgesi'ne yaymak." ifadelerini kullandı.

Çeşme Belediyesi tarafından Alaçatı Mahallesi'nde tahsis edilen tek katlı binada kurulan Gastronomi-Alaçatı Deneyim Noktası'nda aşçılara ve yerel üreticilere yönelik eğitimler verileceği, mutfak atölyeleri düzenleneceği kaydedildi.