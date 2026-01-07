Haberler

Teknoloji dünyasının en büyük buluşmalarından "CES 2026" Las Vegas'ta başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026, 4 gün süresince yenilikçi teknolojilerin sergileneceği etkinlikler sunuyor. Yapay zeka, robotik, dijital sağlık gibi birçok alanda inovatif ürünlerin tanıtılacağı fuar, global işbirliklerine olanak sağlayacak.

LAS Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026, Las Vegas'ta kapılarını açtı.

CES 2026, 4 gün boyunca küresel şirketlerin yanı sıra yenilikçi girişimlerin son teknolojilerine sahne olacak.

Fuarda, hükümet liderleri, sektör yöneticileri, yatırımcıları ve uluslararası medya temsilcilerinin aralarında bulunduğu binlerce katılımcı, Las Vegas'ta yeni nesil teknolojileri deneyimleme imkanı bulacak.

Yapay zeka başta olmak üzere robotik, moda, dijital sağlık, mobilite, enerji, erişilebilirlik ve daha birçok alanda inovatif ürünlerin sergileneceği fuar, küresel işbirliklerine de zemin hazırlayacak.

Fuarda, ziyaretçilerin ilgisine sunulacak insansı robotlardan giyilebilir cihazlara, otonom sürüş teknolojilerinden akıllı ev aletlerine kadar birçok inovatif ürün geleceğin teknolojilerine yön verecek.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Avrupa'nın iki devi Ukrayna için anlaştı! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli'nde acı son: Tavuklarına yem vermeye gitmişti, cansız bedeni bulundu

Köydeki herkes, korkunç manzaradan gözünü alamadı
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

Evini teslim alamayınca önce müteahhidin oğlunu sonra kendini öldürdü
Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe'den kiralıyoruz

Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe'den kiralıyoruz
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Kocaeli'nde acı son: Tavuklarına yem vermeye gitmişti, cansız bedeni bulundu

Köydeki herkes, korkunç manzaradan gözünü alamadı
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor