Çerkezköy Lojistik Merkezi Projesi kapsamında Tekirdağ'daki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Çerkezköy Lojistik Merkezi Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çerkezköy Lojistik Merkezi Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Karamehmet ve Velimeşe mahallelerindeki taşınmazlar ile muhdesatının, projeye tahsis edilen hibe fonun kullanılabilmesi, ihale sürecinin ve yer tesliminin taahhüt edilen sürede tamamlanabilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir alan, BYPORT Petrol Ürünleri Terminal Hizmetleri AŞ Hatay Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.