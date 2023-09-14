Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından düzenlenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Vali Recep Soytürk'ün katılımıyla açıldı. Fuar, Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olma özelliğine sahip ve firmaların üretim kapasitesini artırmayı, iletişim ve etkileşimi desteklemeyi hedefliyor.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) tarafından düzenlenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, firmaların üretim kapasitesini artırmayı, firmalar arasında iletişim ve etkileşime katkıda bulunmayı hedefleyen, Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olma özelliğine sahip Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışı, Vali Recep Soytürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen fuarda konuşan Vali Soytürk, Tekirdağ'ın turizm, tarım ve aynı zamanda sanayi şehri olduğunu belirtti.

Kentteki sanayinin büyük bir kısmının Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı ve Ergene ilçelerinde toplandığını aktaran Soytürk, "Ülkemiz için gurur kaynağı olan çok stratejik ürünler üreten saygıdeğer sanayicilerle konuştum. Cari açığı kapatacak çok önemli yatırımları olan, fikirleri olan sanayicilerle tanıştım. Çok mutlu oldum, çok gurur duydum. Valilik olarak sanayicilerimizin yatırımlarında, mevzuat içerisinde elimizden gelen gayreti göstereceğimizin bilinmesini isterim. Bu fuarı sanayicilerimizin birbirini tanıması ve sanayicilerimizin ürünlerini tanıtması anlamında çok kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin de fuar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Protokol konuşmalarının ardından Çerkezköy TSO'ya üye 41 ihracatçı firmaya, Vali Soytürk, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Açılışın ardından Vali Soytürk ve protokol üyeleri fuar alanını gezerek firmalarla görüştü.

Programa, Tekirdağ CHP milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, kurum müdürleri, sanayiciler ile vatandaşlar katıldı.