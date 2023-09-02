Çerkezköy'de Kaçak Sigara Operasyonu: 15 Bin Makaron Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyonda, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda, 15 bin makaron, tütün dolum makinesi ve 5 kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 15 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler ilçede bir iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda, 15 bin makaron, tütün dolum makinesi ve 5 kompresör ele geçirildi.
Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Ekonomi