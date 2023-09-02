Çerkezköy'de Kaçak Sigara Operasyonu: 15 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyonda, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda, 15 bin makaron, tütün dolum makinesi ve 5 kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.