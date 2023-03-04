Çerkezköy'de EYT'liler SGK'ya akın etti

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından SGK binalarının önünde bekleyenler uzun kuyruk oluşturdu. Çerkezköy SGK binasının önünde kuyrukta bekleyenler işlemlerini yaptırmak için uzun süre bekledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanunun TBMM'de kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak resmi gazetede yürürlüğe giren EYT'nin ardından sabahın ilk ışıklarından itibaren sıraya giren EYT'liler SGK kuyruğunun önüne akın ettiler.

Şubelere akın ettiler

Emeklilikte yaşa takılanlarla(EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Çerkezköy Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar e-devletin kilitlenmesi nedeniyle şubelere akın etti. Çerkezköy SGK önünde bekleyen vatandaşlar "Emeklilik başvurusu için geldik. E-devletten işlem yapamıyoruz, hata veriyor. Sabah 07.00'den beri sırada bekliyoruz. Mecburen bekleyeceğiz, bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün işlemlerimizi inşallah halledeceğiz" dedi.

Uzmanlar uyardı

Uzmanlar ise "Şuanda vatandaşlar bir yerlerde çalışmalarına rağmen emeklilik dilekçelerini doldurmak için SGK'ya gidiyorlar. Bu yanlıştır. Herhangi bir işyerinde çalışan bir kişinin emeklilik dilekçesi verebilmesi için bağlı bulunduğu işyerinde işverenin 08-emeklilik sebebiyle işçiyi işyerinden çıkarması gerekiyor. İşçi işyerinden çıktıktan sonra bu emeklilik dilekçesini doldurabilir. Bu işlem ise e-devlet üzerinden yapılabilen bir işlemdir. Bu kişi emeklilik dilekçesini 3 Mart tarihinde de verse 31 Mart tarihinde de verse emekliliği uygun görülmesi durumunda maaşı Nisan ayında bağlanıyor. İşverenler emekli olabileceğine dair dilekçe getirmeden kişiyi emeklilik sebebiyle çıkartmaya yanaşmazlar. Bunda da haklılar" diye konuştu. - TEKİRDAĞ