Çerkeş İlcisi Köylerinde Arazi Toplulaştırma Kararı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki bazı köyler için arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Akhasan, Aliözü, Aydınlar, Bedil, Bozoğlu, Dikenli, Kadıköy, Kadıözü, Karamustafa, Kiremitçi, Örenköy, Şeyhdoğan, Turbaşı ve Yeşilöz köyleriyle, Saçak beldesi Güzelyurt, Kayabaşı, Yalıözü ve Yeni mahallelerinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.