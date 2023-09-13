Çeltik Üreticileri Çeltik Fiyatının Açıklanmasını Bekliyor

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik hasadına sayılı günler kala üreticilerin sorunlarını dinleyen CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Hala çeltik fiyatı açıklanmadı. Maliyetler kilo başına 15 ile 18 lira arasında değiştiğini söylemekteler. Bu tabi bazı işçiliklerin ev halkı tarafından karşılanması halinde. Edirne tarafından 18 liralık fiyat tarifi geldiği söyleniyor ama hala hükümet çeltik taban fiyatını açıklamadı" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, yaklaşan çeltik hasadı öncesinde Bafra'da çeltik tarlalarında incelemelerde bulundu, üreticilerin sorunlarını dinledi. Bafra Ziraat Odası Osman Tosuner ve Ticaret Borsası Başkanı Tarık Erol'la çeltik başta olmak üzere ilçedeki tarımsal üretimin durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Murat Çan, ziyaret ve görüşmelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, birkaç hafta içinde Bafra Ovası'nda çeltik hasadının tamamlanacağını söyledi.

"HÜKÜMET, ÇELTİK TABAN FİYATINI AÇIKLAMADI"

Murat Çan şunları söyledi:

"Samsun Bafra Emenli köyündeyiz. Köy halkıyla birlikte uzun süre sohbet ettikten sonra, çeltik tarlasının önündeyiz şu anda. Biliyorsunuz çeltik hasadının başlamasında çok az bir süre kaldı ancak vatandaşlarımız ciddi endişeler içerisinde. Hala çeltik fiyatı açıklanmadı. Maliyetler kilo başına çeltiğin kilosu başına 15 ile 18 lira arasında değiştiğini söylemekteler. Bu tabi bazı işçiliklerin ev halkı tarafından karşılanması halinde. Edirne tarafından 18 liralık fiyat tarifi geldiği söyleniyor ama hala hükümet çeltik taban fiyatını açıklamadı. Desteklemeler geçtiğimiz yıla göre hem açıklanmadı hem de bir kuruş bile arttırılmadı. Ton başına 100 liradan bahsediliyor. Kiloya vurduğumuzda 1 ile 2 kuruş arasında bir rakama denk geliyor.

"ÜRETİCİ VE TÜCCAR KISIR BİR DÖNGÜ İÇERİSİNDE"

Vatandaşlarımız ciddi endişe içerisinde, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla maliyet artışı söz konusu. Bugünkü maliyetin içinde, arazinin kira parası ya da yörenin tabiriyle icar parası var, gübre parası var, ilaç parası var, dövme parası var, ekme parası var, biçme parası var, en sonunda da havaların durumuna göre kurutma parası var. Bunların hepsi üst üste konulduğunda bir kilo çeltik 18 liraya denk geliyor ancak hala hasat zamanı gelmesine rağmen vatandaşlarımız çeltiği ne kadara devlete, TMO'ya ya da kooperatife satacağını bilmiyorlar ve yine esnafın insafına bırakılmış vaziyette. Esnafın durumu da şöyle açıklanabilir; muhtemelen kredi çekebilecekler, onlarda alımda ya seçici davranacaklar ya da fiyatı düşürerek kar etmeye çalışacaklar. Neresinden bakarsanız kısır döngüyle devam edecek bir çeltik hasadına doğru gidiyoruz. Eskiden buralarda çeltik hasadı şenliği yapılıyordu. Şu anda bunun matemini görmekteyiz çiftçilerimizin gözlerinde. Hükümetin insafına terk edilmiş vaziyette Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına hapsolmuş durumdadır üreticinin durumu."