Çelikler Holding, çalışanlarını ödüllendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çelikler Holding, çalışanlarını ödüllendirdi

AA - Gökhan Yıldız - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çelikler Holding, çalışanlarını ödüllendirdi

Çelikler Holding tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeği ve kıdem ödülleri töreninde, 5 yıl ve üzeri görev yapan çalışanlar plaketle onurlandırıldı.

ANKARA (AA) - Çelikler Holding tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeği ve kıdem ödülleri töreninde, 5 yıl ve üzeri görev yapan çalışanlar plaketle onurlandırıldı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Grand Ankara Hotel'de düzenlenen ödül töreni, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Fadli Çelik, Tahir Çelik ve Hasan Çelik, Çelikler Holding yöneticileri, çalışanları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Çelikler Holding'in Ankara genelinde görev yapan tüm çalışanlarının bir araya geldiği ödül töreninde, 116 kıdemli personele kristal içinde özel lazer kesimli plaket verildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Çelikler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fadli Çelik, Çelikler Holding'e 45 yılın üzerinde hizmet veren personele sahip olduklarını belirterek, "Köklü bir şirket olarak çalışanlarımızla güçlü bağlar kuruyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

Çelikler Holding, iftar yemeği, Hasan Çelik, Ankara, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title