Çelebi Havacılık, Liderlik Gelişim Programıyla Altın Madalya Kazandı

Çelebi Havacılık, "Global Saha Liderlik Gelişim Yolculuğu" programıyla Brandon Hall Group Excellence Awards'ta "Ön Saflardaki Liderler İçin En İyi Gelişim Programı" (Best Development Program for Frontline Leaders) kategorisinde altın madalya kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 kıtada yer hizmetleri ve kargo alanındaki faaliyetlerini sürdüren Çelebi Havacılık, çalışanlarının gelişimine verdiği önemi uluslararası bir başarıyla taçlandırdı.

Firma, Çelebi Havacılık Akademi tarafından hayata geçirilen Global Saha Liderlik Gelişim Yolculuğu Programı ile küresel prestijli insan kaynakları ve liderlik gelişim ödüllerinden Brandon Hall Group Excellence Awards'ta "Ön Saflardaki Liderler İçin En İyi Gelişim Programı" kategorisinde altın madalyaya layık görüldü.

Şirketin 2023'te başlattığı program, Çelebi Havacılık'ın faaliyet gösterdiği Almanya, Endonezya, Hindistan, Macaristan, Tanzanya ve Türkiye'den bugüne kadar 745 yöneticiye ulaştı.

Katılımcılar, sınıf eğitimleri, e-öğrenme modülleri, koçluk desteği ve interaktif uygulamalardan oluşan eğitim süreciyle liderlik becerilerini güçlendirdi. 18 uluslararası eğitmen ve üst düzey yöneticinin desteğiyle yürütülen program, Çelebi'nin çalışan odaklı yaklaşımını ve küresel vizyonunu ortaya koydu.

Global Saha Liderlik Gelişim Yolculuğu programı sonunda katılımcı memnuniyeti yüzde 98'e, davranış değişikliğinde başarı oranı yüzde 95'e ulaştı. İş gücü devir hızının yüksek olduğu bölgelerde çalışan kaybı yüzde 9 azalırken, yönetici bağlılığı skorlarında da yüzde 5 artış kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 90'ı edindikleri yeni becerileri ilk 30 gün içinde uygulamaya başladı ve programın etkisi, toplamda 16 bin Çelebi çalışanına yansıdı.

"Bu başarı geleceğe duyduğumuz inancın bir yansıması"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Çelebi Havacılık Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dave Dorner, ödülün şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinde önem arz ettiğini, Çelebi'de başarılarının merkezinde her zaman insan kaynağının yer aldığını belirtti.

Global Liderlik Gelişim Yolculuğu'nun, farklı ülkelerden yöneticileri ortak bir vizyon etrafında buluşturan ve geleceğe hazırlayan stratejik bir program olduğunu aktaran Dorner, "Brandon Hall tarafından altın madalyayla ödüllendirilmek, çalışanlarımızın gelişimine verdiğimiz önemin global ölçekte teyidi niteliğinde. Bu başarı, Çelebi Havacılık ailesinin ortak emeği ve geleceğe duyduğumuz inancın bir yansıması." değerlendirmesinde bulundu.

Çelebi Havacılık İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısı Evrim Ünal Gökce de Global Liderlik Gelişim Yolculuğu'nun yalnızca yöneticilerinin yetkinliklerini geliştiren bir eğitim programı olmadığını, aynı zamanda Çelebi Havacılık Grubu'nda ortak bir liderlik kültürü oluşturan güçlü bir dönüşüm süreci gerçekleştirdiğini kaydetti.

Gökce, "Brandon Hall Group Excellence Awards altın madalya ödülü ise çalışanlarımızın gelişimine yaptığımız yatırımın uluslararası alanda tescili niteliğinde." ifadelerini kullandı.