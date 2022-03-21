Çelebi Bandırma Limanı'nda 2021 yılında gerçekleşen hacimler açıklandı

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Çelebi Bandırma Limanı'nda, 2021 yılında gerçekleşen toplam hacimler belli oldu.

Buna göre, 335 personelle hizmet veren limana geçen yıl 3 milyon 690 bin 477 ton dökme katı, 554 bin 87 ton dökme sıvı, 673 bin 198 ton genel kargo geldi.

Limanda 13 bin 144 ton proje yükü işlem gördü, 7 bin 169 TEU konteyner yükü ulaştı. Yine geçen yıl limana 181 bin 199 Ro-Ronun geldiği bildirildi.

Çelebi Bandırma Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplam yük hacminin yüzde 55'inin dökme katı yükler olduğunu aktardı.

Ersoy, bunun yüzde 90'ının buğday, soya fasulyesi, arpa, mısır, buğday kepeği, ayçiçeği küspesi ve yağlık ayçiçeğinden oluştuğunu duyurdu.

Bu arada, Çelebi Bandırma Limanı'na, 125 ton kapasiteli iki MHC vinç alınacak. İkisinin değeri 10 milyon dolar olan vinçlerden birinin haziran, diğerinin ise temmuz ayında devreye alınacağı ifade edildi.