Çekirdeksiz Sultaniye üzümler ihracat için hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çekirdeksiz Sultaniye üzümler ihracat için hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çekirdeksiz Sultaniye üzümler ihracat için hazırlanıyor

Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl Ovasındaki üreticiler bağlarındaki üzümlerini ihracata hazırlamak için yoğun bir çalışma temposu içine girdi.

Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl Ovasındaki üreticiler bağlarındaki üzümlerini ihracata hazırlamak için yoğun bir çalışma temposu içine girdi.

Sarıgöllü üzüm üreticileri üzüm salkımlarının standart olması için sabah erken saatlerde bağları girerek salkımları birer birer elden geçirerek salkımları standart hale getiriyor. Sarıgöllü üreticiler girdi maliyetlerinin ve mazotun yüksek olmasından dolayı bağlarında ya ailecek çalışıyor ya da birbirlerine yardıma gidiyorlar.

Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlık alan üzerinde başta çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere dokuz tür üzüm yetiştirilirken, çekirdeksiz ve çekirdekli üzüm türlerinin hasadı aralık ayı sonuna kadar örtü altında devam ediyor.

Sarıgöl'de üzüm üreticileri üzümlerini doğa olaylarından koruma amaçlı örtü altına alma çalışmalarını kurban bayramı öncesi başlatmak isterken, çalışmalar için şimdiden örtü ekipleri kurulmaya başlandı.

Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesindeki üzüm üreticisi Süleyman Uysal, "Benim Sultaniye ve Red Globe türü üzüm bağım var. Sultaniye üzümü masrafı daha fazla. Çekirdekli Red Globe üzümü az masraflı ama yine de bu yıl masraflar karşısında zorlanıyorum. Masraflarımız ağırlaştı. Temennimiz üzüm için iyi fiyat verilmesidir." dedi.

Uysal, üzüm bağlarındaki çalışmaları ailecek ve komşulara ödünç iş yaparak üzüm yetiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Sarıgöl Ovasında yetişen çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin yüzde 80'i yaş olarak ihraç edilirken geri kalan kısmı ise kurutmalık ve şaraplık olarak değerlendiriliyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sarıgöl Manisa Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title