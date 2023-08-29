CECONOMY, üçüncü çeyrek raporunu açıkladı

MediaMarkt'ın bağlı olduğu CECONOMY, 2022/23 mali yılının üçüncü çeyrek raporunu açıkladı.

CECONOMY'nin paylaştığı rapora göre, MediaMarktSaturn Grubu, 2022/23 yılının üçüncü çeyreğinde kur etkilerinden ve portföy değişikliklerinden arındırılmış satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artırarak yaklaşık 4,5 milyar avroya yükseltti.

Grubun konsolide rakamlarında Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç (FAVÖK), üçüncü çeyrekte 43 milyon avro artarak 60 milyon avro seviyesine ulaştı.

9 aylık dönemde ise FAVÖK, 149 milyon avro olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, 2022/23 mali yılının ilk 9 ayı dikkate alındığında, 16,9 milyar avro gibi bir satış hacmine ulaşılarak bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9'luk bir artış sağlanmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CECONOMY AG Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Karsten Wildberger, son çeyrekte sergiledikleri performansla gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin faydasına odaklanan stratejimizi başarıyla uygulanma konusunda büyük ilerleme kaydettik. Finansal başarımız da bunun bir sonucu. Almanya ve İtalya'da yeni mağaza formatlarını hayata geçirdik ve pazaryeri satışlarımızı belirgin ölçüde artırdık. Müşteri odaklı bir hizmet platformuna dönüşme yolunda önemli adımlar atıyor, Avrupa'nın önde gelen tüketici elektroniği tedarikçisi olarak konumumuzu güçlendiriyoruz. Şirketimizin şu ana kadar bu mali yılda kaydettiği performans göz önüne alındığında, son çeyreğe ilişkin olarak kendimize güveniyoruz ve yılın tamamı için de büyüme hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz."

Doğu Avrupa bölgesi büyüdü

CECONOMY'nin farklı segmentlerdeki iş performansı üçüncü çeyrekte büyük ölçüde olumlu oldu. Başta Almanya ve Avusturya olmak üzere, DACH bölgesindeki müşteri talebi yeniden toparlandı.

Bununla birlikte, Hollanda'da Hizmetler ve Çözümler segmentindeki güçlü talep sayesinde satışlarda artış kaydedildi. Türkiye pazarındaki büyüme sayesinde Doğu Avrupa bölgesinde de önemli bir büyüme gerçekleşti.

DACH bölgesindeki MediaMarktSaturn müşterilerinin, fiziksel mağazalarda yaptıkları harcama üçüncü çeyrekte arttı. CECONOMY Almanya'daki mağazalarının satışlarını yüzde 8,2 artırdı. Şimdiye kadar DACH bölgesindeki mağazaların üçte birinden fazlası modernize edildi ve ilgili bölgedeki müşteri ihtiyaçlarına en uygun boyut ve konseptlere sahip yeni mağaza formatlarına dönüştürüldü.

Aynı zamanda, CECONOMY'nin çevrim içi iş kolunda da önemli gelişmeler kaydedildi. Geçen yıla göre daralan çevrim içi pazarda, CECONOMY ve MediaMarktSaturn'ün çevrim içi iş kolları, üçüncü çeyrekte 947 milyon avro satış elde etti.

Bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla daha düşük olup, çevrim içi satışların toplam satışlar içindeki payı, geçen yılki yüzde 22,9 seviyesinden yüzde 20,4 seviyesine geriledi. Müşteriler, çevrim içi platformdan sipariş verme ve ardından mağazadan teslim alma eğilimini sürdürdü. Bu sayede, mağazadan teslim alma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 3 puanlık artışla yüzde 41'e yükseldi.

Müşteri memnuniyetinde Net Tavsiye Skoru 55'e ulaştı

Hizmetler ve Çözümler iş kolu üçüncü çeyrekte, toplam satışların yüzde 6,5'ine eşit olacak şekilde 302 milyon avro satış gerçekleştirdi. 2022/23 yılının ilk 9 ayında Hizmetler ve Çözümler satışları yüzde 8,5 artarak yaklaşık 1 milyar avroya ulaştı.

Tüm bu olumlu gelişmeler, CECONOMY'nin gelecek beklentilerini de olumlu bir şekilde etkiledi. Müşteri memnuniyeti konusunda da oldukça önemli gelişmeler kaydeden şirketin Net Tavsiye Skoru (Net Promoter Score), tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 55'e ulaştı.

Bu, CECONOMY ve MediaMarktSaturn'un müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirme çabalarının bir sonucu olarak kaydedilen önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

CECONOMY AG'nin son çeyrekte elde ettiği başarılar ve gelecek beklentileri, Avrupa'nın önde gelen tüketici elektroniği şirketi olarak konumlarını daha da güçlendirdiğini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak büyümeye devam etmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Mali yılın ilk 9 ayındaki başarılı seyir dikkate alındığında, CECONOMY, 2022/23 mali yılının sonunda MediaMarktSaturn geneli için satışlarda ılımlı bir artış ve FAVÖK'te de iyileşme bekliyor. Bu durum, makroekonomik koşulların beklenenin aksine tüketici elektroniği pazarında ciddi bir daralmaya sebep vermeyeceği ve ancak küçük bir daralma beklenebileceği varsayımına dayanıyor.