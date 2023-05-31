CDP, 1600'den Fazla Şirkete Çevresel Verilerini Paylaşma Çağrısı Yaptı

Çevre raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP), çevre üzerinde en büyük etkiye sahip 1600'den fazla şirkete çevresel verilerini paylaşma çağrısında bulundu. 29 trilyon dolarlık varlığa sahip 288 finans kurumunun 1600'ü aşkın şirketten çevresel verilerini açıklamasını talep edeceği belirtildi.

Çevre raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP), çevre üzerinde en büyük etkiye sahip 1600'den fazla şirkete çevresel verilerini paylaşma çağrısında bulundu.

CDP'den yapılan açıklamada, 29 trilyon dolarlık varlığa sahip 288 finans kurumunun 1600'ü aşkın şirketten çevresel verilerini açıklamasını talep edeceği aktarıldı.

Açıklamada, Saudi Aramco, Exxon Mobil, Glencore, Chevron, Tesla, Volvo, Roche, Swatch ve Caterpillar gibi firmaların, verilerini paylaşmayan şirketler arasında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, çevresel verilerini paylaşmayan 51 ülkeden şirketlerin toplamda 21 trilyon doların üzerinde piyasa değerine sahip olduğu belirtildi.

Söz konusu kampanyanın 2017'de başlatıldığı anımsatılan açıklamada, o zamandan bu yana kampanyayı destekleyen finansal kurumların sayısının dört kattan fazla arttığı aktarıldı.