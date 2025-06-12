CCH Erzurum ve ETSO'dan İstihdam Garantili Eğitim Protokolü

CCH Erzurum ve ETSO'dan İstihdam Garantili Eğitim Protokolü
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Erzurum'da CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş. ile ETSO arasında imzalanan protokol ile 55 kişilik istihdam garantili mesleki eğitim kursu başlatılacak. Şirket, yıl sonunda 750 kişilik istihdam hedefliyor.

Erzurum'da faaliyet gösteren CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş. ile ETSO'da, 55 kişilik istihdam garantili mesleki eğitim kursu protokolü imzalandı.

Yıl sonunda 750 kişilik istihdam hedefi bulunan şirket, Avrupa'daki global firmalara hizmet sunacağı çağrı merkezi için İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca bilen personel istihdamı planlıyor.

Protokol törenine TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Esat Kubilay Yorga ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Törenin ardından, eğitimlerin verildiği Ata Teknokent ziyaret edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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