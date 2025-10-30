Haberler

CBO'dan Uyarı: Hükümet Kapanması Ekonomiye 14 Milyar Dolara Kadar Mal Olabilir

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, süregiden hükümet kapanmasının ekonomiye maliyetinin 14 milyar dolara kadar çıkabileceğini duyurdu. Analize göre, kapanmanın süresi arttıkça ekonomik etkiler derinleşecek.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin kapanmasının süresine bağlı olarak ekonomiye maliyetinin 14 milyar dolara kadar çıkabileceğini bildirdi.

CBO, ülkede bütçe anlaşmazlığı nedeniyle devam eden hükümet kapanmasının ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin analiz yayımladı.

Kapanmanın 4, 6 ve 8 haftada sona erdiğinin varsayıldığı 3 senaryo altında etkilerinin incelendiği analizde, kapanmanın federal harcamaları geciktireceği ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Analizde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın dördüncü çeyreğinde kapanma nedeniyle daha düşük olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Kapanmanın süresine bağlı olarak ekonomik büyümenin söz konusu çeyrekte 1 ila 2 puan azalacağı belirtilen açıklamada, reel GSYH'deki düşüşün çoğunun nihayetinde telafi edilse de 7 ila 14 milyar dolar arasında bir kaybın geri kazanılamayacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Analizde, hükümetin kapanmasının ekonomi üzerinde çoğu geçici olsa da olumsuz etkileri olacağı ve kapanma ne kadar uzun sürerse etkilerin o kadar yoğunlaşacağı ifade edildi.

CBO'nun analizinde, 2026 sonu itibarıyla federal çalışanların izinli oldukları sürenin, 4 haftalık senaryoda 7 milyar dolar, 6 haftalık senaryoda 11 milyar dolar ve 8 haftalık senaryoda 14 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açacağının tahmin edildiği belirtildi.

Federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması ve Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. Bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
