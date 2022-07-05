ÇAYKUR ikinci sürgün kotasını dekara 550 kilogram olarak belirledi - Haberler

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ÇAYKUR ikinci sürgün kotasını dekara 550 kilogram olarak belirledi

AA - Fikret Delal - Ekonomi
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ÇAYKUR ikinci sürgün kotasını dekara 550 kilogram olarak belirledi

ÇAYKUR, ikinci sürgün döneminde dekar başına 550 kilogram yaş çay alacak.

ÇAYKUR, ikinci sürgün döneminde dekar başına 550 kilogram yaş çay alacak.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının, bugün itibarıyla başladığı belirtildi.

Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 550 kilogram alım kotası uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, ikinci sürgün kampanya döneminde üreticilerin hasat olgunluğuna ulaşan çaylarını bekletmeden bir an evvel toplamalarının menfaatlerine olacağı kaydedildi.???????

AA / Fikret Delal - Ekonomi

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