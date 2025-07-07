ÇAYKUR'dan İkinci Sürgün Yaş Çay Alımları için Üreticilere Uyarı

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay alımları süreci öncesinde üreticilere bahçe temizliği yapmaları ve kaliteli çay hasadı için gerekli önlemleri alma konusunda bilgilendirme yaptı.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay alımları hazırlık süreciyle ilgili üreticilere bilgilendirmede bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticilerin ikinci sürgün yaş çay sezonu başlamadan önce bahçe temizliğini yaparak hazırlıkları tamamlamaları gerektiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Çayımızın kalitesini korumak ve gelecek yıllarda da bu üründen yeterli mahsul alabilmek için, kök kısımlarına inmeden yeşil yaprak kısmının toplanması elzem bir husustur. Bu konuda tüm üreticilerimizin hassasiyet göstermelerini, bahçede hasat yaptırılan kişilerin bu kapsamda bilgilendirilmeleri gerektiğini tekraren hatırlatmak isteriz."

Çayın kendine has kokusu, rengi ve tadını koruması, gelecek kuşaklara ulaştırılabilmesi için söz konusu hususların hayata geçirilmesinin önemine değinilen açıklamada, evsafa uygun olmayan ürünlerin çay alım yerlerinde kabulünün mümkün olmayacağına dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Ekonomi
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