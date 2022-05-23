ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı - Haberler

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ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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ÇAYKUR 1 haftada üreticiden 20 bin ton çay aldı

ÇAYKUR 1 haftada üreticilerden toplam 20 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

ÇAYKUR 1 haftada üreticilerden toplam 20 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

Doğu Karadeniz'de üreticilerin bahçelerine girmesiyle yaş çay sezonunda hareketlilik başladı. 47 fabrikası ile ÇAYKUR ve özel fabrikalar da hazırlıklarını tamamladı. Sabah erken saatlerde çay bahçelerine giren üreticiler, topladıkları çayları çay alım merkezlerine götürüyor. ÇAYKUR, Doğu Karadeniz'de 2022 yılı kampanyasının ilk haftasında toplam 20 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Doğu Karadeniz, Ekonomi, Haberler

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