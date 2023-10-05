Çayırhan yeraltı kömür ocağında kaza: 5 işçi Ankara'ya sevk edildi

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Çayırhan yeraltı kömür ocağında meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan 15 işçiden 5'inin tedbir amaçlı Ankara'ya sevk edildiğini bildirdi.

EÜAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde KİAŞ tarafından işletilen EÜAŞ'a ait Çayırhan yeraltı kömür ocağında saat 09.50'de bir kaza meydana geldi. Mekanize ayak bakımı sırasında ve ayak arkası diye tabir edilen kısımda tavan oturması sonucu mekanize ayak bakımı yapan işçilerin etrafa saçılan taşlardan etkilenerek hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Hafif yaralı 15 işçi, Beypazarı Devlet Hastanesinde tedavi atına alındı. 15 işçiden 5'i ise kontrol amaçlı Ankara'ya sevk edildi. İşçilerin hayati tehlikesi bulunmuyor. - ANKARA