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Çaycuma ilçesinde çaya zam geldi

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Çaycuma ilçesinde artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle çay fiyatlarına zam yapıldı. Bir bardak çayın fiyatı 10 TL'ye yükseldi ve diğer içeceklerde de fiyatlar arttı.

Çaycuma ilçesinde, artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar çerçevesinde çaya zam geldi. Daha önce 7.5 TL olan bir bardak çayın fiyatı, yapılan son düzenlemeyle 10 TL'ye yükseldi. Zam, çay ocakları ve kıraathanelerde satışa sunulan çaylara anında yansıtıldı.

İlçede sadece çay değil, diğer içeceklerde de fiyatlar yükseldi. Yeni fiyat listesiyle birlikte oralet, kivi, tarçın, ıhlamur, muz ve kuşburnu gibi sıcak içecekler de 10 TL'ye satılmaya başlandı. Limonata, vişne ve ayran fiyatları 25 TL olarak güncellenirken, kahve, kakao ve salep gibi içeceklerin fiyatı ise 40 TL oldu. Zamların ardından, çay ocakları ve kıraathaneler yeni fiyat listesini müşterilerine tebliğ etmeye başladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çaycuma Ekonomi Güncel Çay Zam

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