Çaycuma'da belirlenen bir alan Filyos Serbest Bölgesi dışına çıkarıldı - Haberler

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Çaycuma'da belirlenen bir alan Filyos Serbest Bölgesi dışına çıkarıldı

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Çaycuma'da belirlenen bir alan Filyos Serbest Bölgesi dışına çıkarıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir alanın Filyos Serbest Bölgesi sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir alanın Filyos Serbest Bölgesi sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Aşağı İhsani Mahallesi'ndeki 111 bin 680,08 metrekare alanın, Filyos Serbest Bölgesi sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

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