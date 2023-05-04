Çay Üreticileri, Verilen Fiyatı Yetersiz Buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitinginde açıkladığı yaş çay alım fiyatı, çay üreticileri tarafından yeterli bulunmadı. Birçok üretici, gübre, işçi ve diğer masrafların yüksekliği nedeniyle verilen fiyatın yeterli olmadığını belirtti.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginde yaş çay alım fiyatını, destek ödemesiyle birlikte kilo başına 11 lira 30 kuruş olarak açıkladı. Ancak bu rakam çay üreticilerini memnun etmedi. Bir çay üreticisi, "Enflasyon durursa tamam ama enflasyon öyle değil ki. Neredeyse yüzde 300 olmuş. Çaya ne fiyat verirse versin artık kurtarmaz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rize mitinginde 11 lira 30 kuruş olarak açıkladığı yaş çay alım fiyatına çay üreticileri tepki gösterdi. Bir üretici, "Bence yeterli değil. Gübre, işçi, masraf için yeterli değil. Gönül isterdi 20 TL olsun ama bu sefer de Türkiye marketten kuru çayı kaça alacak" derken bir başka üretici ise "Tatminkar değil ama gidişata göre normal" diye konuştu.

"VERİLEN FİYATI AZ BULDUM"

Çay üreticisi bir vatandaş, "Bir Rizeli olarak, verilen fiyatı az buldum. Bizim emeğimizi biraz yüksek verebilirdi, çay çok zahmetli bir ürün. Güneysuluyuz, aynı köydenim. Verilen fiyatı az buldum" dedi.

Bir başka üretici, "Tam yeterli demek zor. Beklenti yüksekti bayağı. Tarım politikaları gereği, sadece çay değil, diğer ürünler de var, siz birine istenen fiyatı verdiğiniz zaman diğerlerine de vermek zorundasınız. Genelde normal karşılıyorlar. Tabii 'az' diyenler de var" diye konuştu.

"BU PAHALILIKTA VERİLEN FİYAT YETERLİ DEĞİL"

Açıklanan fiyatın üreticinin beklediği ölçüde olmadığını belirten bir vatandaş, "Çay taban fiyatı üreticinin beklediği ölçütte değil, çünkü gübre ve diğer maliyetler çok fazla. Bugün işçiliği hesap etmek gerekiyor. Bu verilen fiyat da gelecek devalüasyonları dikkate aldığımızda yeterli değil. Bugün yüzde 60'ın üzerinde bir zam verildiği söylenebilir ama üretici maliyetleri açısından baktığında ve seçim sonrası gelecek pahalılığı da göz önüne aldığımızda verilen fiyat yeterli değil" dedi.

Bir başka üretici de "Bence yeterli değil. Gübre, işçi, masraf için yeterli değil. Gönül isterdi 20 TL olsun ama bu sefer de Türkiye marketten kuru çayı kaça alacak? Bugün 80 TL olan kuru çay, yaş çay alım bedeli 20 TL olursa 150-200 TL olacak. Rize özelinde yaş çay taban fiyatı düşük ama kuru çayın market fiyatını da biz belirliyoruz" diye konuştu.

"İŞÇİ YEVMİYELERİ, GÜBRE ÇOK PAHALI"

Diğer çay üreticileri ise şunları söyledi:

"Benim çayım yok ama yüzde 64, iyi bir fiyat. Halk memnun olmadı ama altı aylık bir süreç için bence uygun bir fiyat, ondan sonrasını bilemem. Rizeli değilim."

"Yüzde 60 çok iyi. Umduğumuzdan fazla bir fiyat verdiler."

"Tatminkar değil ama gidişata göre normal. Vatandaş pek memnun değil."

"İnsanlar beğenmiyorlar, daha fazla istiyorlar ama işçi yevmiyeleri de çok pahalı. Yevmiye pahalı, gübre pahalı."

"Allah bunu başımızdan eksik etmesin de daha da az fiyat verebilir."

"ÇAYA NE FİYAT VERİRSE VERSİN ARTIK KURTARMAZ"

"Enflasyon durursa tamam ama enflasyon öyle değil ki. Neredeyse yüzde 300 olmuş. Çaya ne fiyat verirse versin artık kurtarmaz. Çay fiyatı eskiden beri düşük geliyor. Ne verirse versin kalmıyor daha. Son 30 senedir düşük fiyat veriliyor. İyi fiyat verilse de yeterli olmuyor. 69 yaşındayım, eskiden bir kilo çayın bir kilo şeker, bir kilo zeytin aldığını bilirim, '60'lı yıllarda. Şimdi nerde? Şimdi en azından enflasyonu karşılasa iyi olur."

"Açıkladığı fiyat normal ama zamlara göre normal değil. Seçim olmasaydı daha farklı bir fiyat açıklanırdı, ama seçim olduğu için böyle bir fiyat açıkladı. Daha yüksek verebilirdi, seçim olmasaydı."

"Çaya az fiyat verildi. Herkes öyle diyor. 'Umduğumuzu bulmadık' diyor insanlar. Pahalılıktan, gidip bir şey alamıyoruz. Allah gene başımızdan eksik etmesin onu."

"BİZİ KÖLE ETTİ AMA GENE OYUM ONUNDUR"

Erdoğan'ı cezaevinde ziyaret ettiğini ifade eden bir yurttaş, "Ben tatmin olmadım. Salatalığın kilosu 25-30 TL. Ben emekli olduğum zaman 527 bin lira emekli aylığım vardı, asgari ücret 270 bin liraydı. Asgari ücret geldi, beni geçti, beni yerle bir etti. Oyum Erdoğan'ın ama çaya en az 15 TL vermeliydi. Eskiden bir kilo çay, bir kilo şeker alıyordu. Tayyip Erdoğan cezaevine düştüğü zaman gidip ziyaret etmiştim. Bizi köle etti ama gene oyum onundur" dedi.