CATL CEO'su Robin Zeng, Sıfır Karbon Geçişi Vizyonunu Açıkladı

CATL CEO'su Robin Zeng, Sıfır Karbon Geçişi Vizyonunu Açıkladı
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Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Robin Zeng, İkinci Kuşak ve Yol Konferansı'nda küresel sıfır karbon geçişi için iş birliği vizyonunu sundu. Şirketin yeni enerji çözümleri ve yerel ortaklıklarla endüstriyel karbonsuzlaştırma hedeflerini duyurdu.

CATL Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Robin Zeng, küresel sıfır karbon geçişi ve daha derin iş birliği vizyonunu, İkinci Kuşak ve Yol Konferansı'nda açıkladı.

Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Robin Zeng, Bilim ve Teknoloji Değişimi temalı İkinci Kuşak ve Yol Konferansı'nda konuşma yaptı. Konuşma sırasında Dr. Zeng, şirketin gelişmekte olan ekonomilerin güçlendirilmesine önemli ölçüde odaklanarak açık iş birliği ve karşılıklı fayda sağlayan küresel kalkınma taahhüdünü detaylandırdı.

Dr. Zeng konuşmasında, şirketin derin endüstriyel işbirliğini teşvik etmeye ve küresel enerji dönüşümünü hızlandırmak için ileri teknolojilerini paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Dr. Zeng, şöyle konuştu.

"İş birliği yapabileceğimiz pek çok yol var. Şirketimiz ortak fabrikalar inşa etme, ortak girişimler kurma ve teknoloji lisanslama konusunda ticari anlaşmalar yapmaya isteklidir. Bu işbirlikçi ruh, şirketimizin yerelleştirilmiş ekosistemler oluşturma ve karbon nötrlüğe doğru yolculuklarında dünya çapındaki ortaklarını destekleme stratejisinin merkezinde yer alıyor."

Dr. Zeng, aynı zamanda, 'endüstriyel karbonsuzlaştırma' kavramına da değinerek, bunu karbon emisyonlarını azaltmak için hidrometalurji kullanmak gibi yeni enerji çözümleriyle geleneksel yüksek enerji tüketimli endüstrilerin dönüştürülmesi olarak açıkladı. Özellikle endüstriyel iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınma arayışında olan ülkeler için geçerli olan bu yaklaşım, 'yeni enerji sanayileşmesi' ile birleştiğinde, yeni ekonomik büyüme motorları ve yeşil dönüşüm yolları oluşturmayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, ulaşım elektrifikasyonundaki önemli fırsatları vurgulayan şirket, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde elektrikli araç pazarının hızla büyüdüğüne dikkat çekti. Şirket, batarya tedarik etmek ve ülkenin Güneydoğu Asya'nın elektrikli araç merkezi olma hedefini desteklemek için Tayland'da Arun Plus ile yaptığı işbirliği ve Endonezya'nın elektrikli araç ekosistemini yerelleştirmek için madencilikten geri dönüşüme kadar tam bir endüstriyel değer zincirinin birlikte geliştirilmesi gibi bölgedeki ortaklıkları aktif olarak sürdürüyor.

Açıklamaya göre şirketin stratejisi, Macaristan'da Avrupa'nın en büyük batarya üssü ve İspanya'da Stellantis ile yeni bir fabrika da dahil olmak üzere Avrupa'daki üretime yaptığı büyük yatırımlarla örnek gösterilen, dünya çapında pazar tedariki ve gelişimini sağlamak için küresel bir üretim ağını teşvik etmeyi içeriyor. Bu girişimler, şirketi bölgesel yeni enerji endüstrisi zincirlerine derinlemesine entegre etmek, yerel değer ve teknolojik ilerlemeyi artırmak için tasarlandı. 43 binden fazla patenti ve batarya Ar-Ge'sine yılda yaklaşık 20 milyar yuan yatırım yapan şirket batarya malzemeleri, kimyasal sistemler ve ötesinde yenilikler yapmaya devam ediyor. Şirket, 2024 yılında yurtdışı patent başvurularında tüm Çinli şirketler arasında ikinci sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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