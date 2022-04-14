Castrol ile TÜMOSAN arasında 2 yıllık yeni bir anlaşma imzalandı

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol ile ürettiği araçlarla çiftçilerin büyük destekçilerinden biri olan TÜMOSAN, iş birliklerinin içeriğini geliştirerek 2 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. İki şirket bu anlaşma kapsamında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra ilk dolum ve artan satış sonrası talebin karşılanması için de birlikte çalışacak.

Castrol ile TÜMOSAN, 2002 yılından bu yana süren iş birliklerini geliştirerek iki yıllık yeni bir anlaşma imzaladı. Yeni anlaşma ile Castrol, TÜMOSAN'da yapılacak araştırma-geliştirme çalışmalarında rol alırken, ilk dolum ve satış sonrası Türkiye çapındaki 387 yetkili serviste gerçekleştirilecek bakımlardaki ürün talebini de karşılamayı hedefliyor.

Konya'da bulunan fabrikasında dizel motor, traktör, araç üstü ekipman ve forklift üretimi gerçekleştiren şirket ile iş birliklerini devam ettirmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, "Şirket olarak her zaman müşterilerimizi işimizin merkezine koyuyoruz. Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını önceden anlayarak sahip olduğumuz global gücümüzle birleştirip çözümler sunuyoruz. Araştırma-geliştirme konusunda sektöründe ülkemizin önde gelen firmalarından biri olan TÜMOSAN'da çalışan mühendislerle birlikte, üretilen araçların en iyi performansı göstermesini sağlayacak çalışmalarda aktif rol alıyoruz. Bu sayede şirketin ürettiği ve zorlu koşullarda çalışan taşıt ve ekipmanın önemli parçalarının korunabilmesi için en doğru yağın kullanılarak araçların uzun süre ilk günkü performanslarını sürdürmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca yeni nesil traktörlerin motorlarında kullanılacak madeni yağların geliştirilmesi konusunda da birlikte çalışıyoruz" dedi.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun şöyle konuştu: "Bu iş birliğiyle, kalitesiyle araç sahiplerinin beğenisini ve takdirini kazanmış Castrol madeni yağlarını Türkiye'nin dört bir köşesindeki müşterilerimizle buluşturmayı ve onlara daha kaliteli, üstün performans sağlayan bir yol deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Şirket olarak yenilikçi hizmet anlayışımızı daha fazla noktada tüketicilerimizle buluşturacak, kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz. Yaptığımız bu anlaşma da her zaman kaliteli hizmet sözümüzün önemli bir örneğidir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi