'Caspian Energy Investment Forum'un 14'üncüsü İstanbul'da düzenlendi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasında geliştirilen stratejiler doğrultusunda, iş dünyasının üçüncü ülkelerde de iş yapma arayışında olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasında geliştirilen stratejiler doğrultusunda, iş dünyasının üçüncü ülkelerde de iş yapma arayışında olması gerektiğini belirtti.

???????Caspian Energy Club ve Caspian Energy Türkiye tarafından düzenlenen "Caspian Energy Investment Forum"un 14'üncüsü İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Bağcı, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının jeopolitik değerinin yükseldiği, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin zirve yaptığı bir dönemde bu forumun çok anlamlı olduğunu söyledi.

Bağcı, iş insanlarının görüş ve önerilerinin önemine değinerek, forumun Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin derinleşmesine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

İş dünyasının önünün açılmasıyla sadece Türkiye ve Azerbaycan'da ticaret ve yatırımın değil, üçüncü ülkelerde de iş yapma arayışında olunması gerektiğini belirten Bağcı, "Türkiye ile Azerbaycan'ın üçüncü ülkelerde de yatırımını hedefleyen, kurumsal düzeyde TPAO, SOCAR ve BOTAŞ gibi şirketlerin Türkiye ve Azerbaycan dışında da ortak iş yapması yönünde strateji geliştirildiğini biliyoruz. Bunun iş dünyamıza da yansımasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Bağcı, Türkiye-Azerbaycan arasındaki 15 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefini anımsatarak, "Buradan çıkacak fikirler ve Şuşa Beyannamesi hedefleri doğrultusunda oluşacak yol haritaları iş dünyası açısından siyaset ve bürokrasiye katkı verecektir." dedi.

Türkiye'nin, petrol ve doğal gaz dışında, ticarette Azerbaycan'da birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Bağcı, "Biz bunu korumak zorundayız. Türkiye açısından söylüyorum, Azerbaycan'da rakibimizin olması Şuşa Beyannamesi varlığına terstir. Böyle bakmak gerekir. O nedenle ne yapıp edip bu zirve durumumuzu korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Bağcı, yeni dönemde maliyetlerin artması gibi nedenlerle küresel üretim üssünün doğuya kaydığını belirterek, "Orta Asya ve Kafkasya'nın jeopolitik değeri bu yönüyle artmaktadır. Bu artan jeopolitiği iş dünyasının iyi görmesi gerekir." diye konuştu.

Türk dünyasının jeopolitik değeri artarken Türk Devletleri Teşkilatı'nın da güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Bağcı, "Türk dünyasında, Macaristan'ı çıkartırsak, toplam nüfusun 174 milyon, gayri safi yurt içi hasıla toplamının 1 trilyon 384 milyar dolar, ticaret cirolarının ise 850 milyar dolar olduğunu gördük. Ancak kendi aralarındaki ticaret sadece yüzde 4 seviyesinde, yani kendi aralarında 35 milyar dolarlık bir ticaret var. Bu yönüyle yapacak çok iş var." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji projeleri bölgenin gelişimine katkı sağlıyor"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da bundan 30 yıl önce Hazar Denizi'nin kapalı bir su havzası iken bugün yeni perspektifler yaratan, ekonomik bir bölge olduğunu söyledi.

Memmedov, bunun Azerbaycan'ın planlı siyaseti ve Türkiye ile Gürcistan'ın hayata geçirdiği ortak projelerin neticesi olduğunu belirterek, "Biz, Türkiye ile Akdeniz'e Hazar Denizi kaynaklarını ulaştırmak amacıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı projesini ortaya koyduğumuzda dünyadaki birçok siyasetçi ve şirket bu projenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtmişlerdi ama zaman gösterdi ki siyasetçilerimizin ısrarı, ileri görüşlülüğü bu projelerin hayata geçirilmesine olanak sağladı." diye konuştu.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) projelerine de işaret eden Memmedov, yapılan yatırımlar sonucunda bugün birçok ülkenin Hazar Denizi'nin Azerbaycan kısmındaki hidrokarbon kaynaklarına erişme imkanı elde ettiğini kaydetti.

Memmedov, birçok ülkenin topraklarından geçen söz konusu uluslararası projelerin bölgeyi ekonomik olarak gelişmiş bir bölgeye dönüştürürken, güvenliğini temin ettiğini dile getirdi.

Konuşmalarının ardından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Caspian Energy Club arasında memorandum imzalandı.