Casper kurumsal çözümleriyle şirketlerin dijital dönüşümüne destek veriyor - Haberler

Casper, kurumsal çözümler çatısı ile iş ortaklarının son teknolojiden faydalanmasını sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bilgisayar, ana kart, telefon ve tablet üretiminde Türk mühendislerinin istihdamına da önem veren Casper, yeni nesil bilgisayarları yerinde üretim imkanı, lojistik ve teknik servis hizmetleriyle kurumsal çözümlerde de farklılaşıyor.

Teknolojinin gelişimiyle paralel gelişen ve farklılaşan iş dünyası, yeni ihtiyaçlarına da kurumsal çözümler arıyor. Özellikle üretkenliği, motivasyonu ve verimliği artırmak isteyen kurumsal şirketler, güçlü bir teknolojik ve dijital altyapıya ihtiyaç duyuyor.

Türk mühendisleriyle Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretimi tesisinde kurumsal çözümler üreten Casper, kurumsal çözümler çatısı altında sunduğu hizmetlerle her kuruma ve ihtiyaca yönelik cevap verebiliyor.

Casper laptop, masaüstü bilgisayarlar ya da sunucu gibi çeşitli ihtiyaçlara sahip olan kurumlar için her beklentiye uygun üretilen ürünleriyle, entegre sistemleri ve dijital çözümleriyle kurumların verimliliklerini artırıyor.

Perakendeden finansa, eğitimden sağlığa kadar birçok uygun kurumsal iş çözümleri sunan Casper, iş ortaklarının verimli, sorunsuz ve son teknoloji çözümlerle iş süreklilerini sağlamaya çalışıyor.

Casper, servis ağı, kolay entegre sistemleri, yerli üretimi ve sınırsız konfigürasyon seçeneği ile hem kurumların hem de kullanıcıların iş hayatını güçlü bir teknoloji ile destekliyor.

Kurumsal çözümler çatısı ile Türkiye'nin ilk 500'ünde yer alan şirketlerin yüzde 20'sine hizmet veren Casper, en büyük üniversite ve bankaların da yüzde 30'u ile çalışıyor. Casper, Türkiye'nin her yerinden şirketlere servis imkanı sunuyor ve 5 yıla varan garanti destek paketleriyle hizmet veriyor.

Laptop, masaüstü, tablet ya da iş istasyonları çözümleri ile kurumlardan tam not alan Casper, son teknolojik çözümleri yerinde servis hizmetleri ile kurumların işlerini hızlandırmaya ve herhangi bir aksama yaşamadan sorunların çözülmesine de katkıda bulunuyor.

VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Casper'ın kurumsal ürünlerine https://www.casper.com.tr/kurumsal-cozumler adresinden ulaşılabiliyor.