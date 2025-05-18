Caş'ın Torunları Milyonluk Taylarla Podyuma Çıkıyor

Caş'ın Torunları Milyonluk Taylarla Podyuma Çıkıyor
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Türkiye'de atçılık alanında önemli bir etkinlik, 19 Haziran'da gerçekleşecek. Baba Mevlüt'ün oğulları dahil 60 tay, açık artırmayla satışa sunulacak ve atçılık camiası büyük ilgi gösterecek.

Caş'ın torunları, Baba Mevlüt'ün oğulları milyonluk taylar 19 Haziran'da podyuma çıkıyor

BURSA - Türkiye'de atçılık ve yarış camiasının yakından bildiği, bir döneme damga vuran ve yavruları büyük şampiyonluklar kazanan Türk Arap atı Caş'ın torunları, sahibine ve TİGEM'e milyonlarca lira kazandıran Baba Mevlut'ün oğullarının aralarında bulunduğu 60 tay, 19 Haziran'da açık artırmayla satışa sunulacak.

1930'lu yıllardan bu yana Arap atı yetiştiriciliğinde önemli konumda bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabay Tarım İşletmesi, büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Atçılık ve yarış camiasından ilgililer, 19 Haziran'da yapılacak Türk Arap koşu tayı açık artırma satışında podyuma çıkacak atları görme ve beğendiklerini maddi durumları ölçüsünde alma fırsatı bulacak.

Karacabey Tarım İşletmesi İdari Müdür Yardımçısı Ali Yağlıcı, 19 Haziran'da saat 13.00'te 60 başlık safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştireceklerini belirterek, şunları söyledi:

"1,5 ila 2,5 yaşları arasındaki taylarımızın 32'si dişi 28'i erkek olacak. Atçılık ve yarış camiası tarafından iyi bilinen Baba Mevlüt, Özhaber, Sonalp, Berksoy, Oğuzboylu, Altıncıhis ve Enderefe gibi hipodrum hayatları şampiyonluklarla geçmiş aygırlarımızın tayları satışa sunulacak. Büyük kısmını Baba Mevlüt'ün tayları oluşturuyor."

Baba Mevlüt'ün bilinen en meşhur aygır Caş'ın Türkiye'de yaşayan en önemli yavrusu konumunda olduğuna dikkati çeken Yağlıcı, "Bundan dolayı hem kendisinin hayatı başarılarla geçtiği için hem babasının hayatı büyük bir aygır olouğu için Baba Mevlüt'ün tayları daha büyük rağbet görüyor" dedi.

Yağlıcı, geçen yıl Karacabey Tarım İşletmesinde satışa sunulan tayların 3 milyn 100 bin liraya varan fiyatlardan alıcı bulduğunu vurgulayarak, "Satılan atın fiyatını belirleyen en önemli kriter tayın orijinidir. Ana baba geçmişi, koşan kardeşinin performansının iyi olup olmaması satışa sunulacak tayın değerini belirliyor. Atın ortopedik fiziksel durumu da fiyatı etkiliyor. Geçen yıl Baba Mevlüt'ün taylarının en pahalısını 2 milyon 550 bin liraya satmıştık. Bu yıl da çok ilgi bekliyoruz. Camia tarafından 19 Haziran büyük merakla bekleniyor" diye konuştu.

Satışa sunulan tayların 1,5 ile 2,5 yaşlarında olduğunu belirten Yağlıcı, "1,5 yaşındaki atlara 1,5 yıl, 2,5 aşındakilere ise 6 ay bakım yapıyor satın alanlar. 2,5 yaşından sonra 6 ay biniş eğitimi verilir. Bu sürede hipodrumda koşacak duruma gelirler ve 3 yaşından sonra koşu hayatı başlar" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR USLUBAŞ - Ekonomi
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