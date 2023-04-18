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Çarşı pazarda bayram hareketliliği

Çarşı pazarda bayram hareketliliği

Ekonomi Haberleri

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala eksiklerini gidermek için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarları şenlendirdiler.

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala eksiklerini gidermek için dışarı çıkan vatandaşlar çarşı ve pazarları şenlendirdiler.

11 ayın sultanı Ramazan'ın sonuna gelinirken, vatandaşları alışveriş heyecanı sardı. 21 Nisan Cuma günü tüm İslam alemi tarafından kutlanacak Ramazan Bayramı öncesinde eksikliklerini gidermek isteyen vatandaşlar çarşı-pazarlara akın etti. Samsun'da özellikle Mecidiye, Fatih Sultan Mehmet ve Çiftlik gibi caddelerde insan kalabalığı dikkat çekerken, esnaf ise işlerinin artmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Özellikle giyim sektörü bayram alışverişinden olumlu etkilenirken Samsun'daki birçok büyük mağaza ve alışveriş merkezleri akşam kapanma saatini ve sabah açılma saatini 1 saat uzattı. Ramazan Bayramı'nın 2 gününün hafta sonuna gelmesi nedeniyle alışverişlerini hafta içi yapmak isteyen vatandaşlar, eksiklerini giderip şehirden ayrılmak için acele etiklerini ifade ettiler.

Esnaf, bu yıl Ramazan Bayramı'nın son gününün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle bayram yoğunluğunun önceki yıllara göre daha fazla olduğunu, bu durumun da kendilerini memnun etiğini belirti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı Samsun Ekonomi Haberler

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