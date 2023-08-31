Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, TOBB Tarım Kurulu Üyeliğine yeniden seçildi

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Kurulu Üyeliğine yeniden seçildi.

TOBB Genel Kurulunun ardından komisyon ve kurulların da seçimleri tamamlandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; görev dağılımlarını gerçekleştiren TOBB Komisyon ve Kurulları ile bir araya geldi. 4 yıl görev yapacak kurul, 11 kişiden oluştu.

Türkiye'de bulunan 365 oda ve borsayı tarımsal sektördeki ilgili alanlarda temsil edecek TOBB Tarım Kurulu Üyeliğine 2018 yılının ardından tekrar seçilen Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Tarım Kurulu Üyesi Kazım Yılmaz seçim sonrası yaptığı açıklamada kurula seçilen üyeleri tebrik etti. Ortaklaşa yapacakları çalışmalar için başarılar dileyen Yılmaz, kendilerini bu göreve layık gören genel kurul delegelerine teşekkür etti. Yılmaz, "Tarım, dünyanın geleceği. Hem dünya hem de Türkiye için en önemli sektörümüz, TOBB Tarım Kurulunda ülkemizin tarımla ilgili sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirmeye devam ederek, oluşturduğumuz raporları birliğimize sunacağız. Bu raporlar TOBB tarafından değerlendirilecek ve başkanımız tarafından üst makamlara aktarılacaktır" dedi.

Başkan Yılmaz, Çarşamba, Samsun ve Karadeniz Bölgesi'nin tarımda en önemli geçim kaynağı olan ve Türkiye'nin en değerli tarımsal ürün ihracatının büyük bir bölümüne tek başına kaynak oluşturan Türk fındığının ve fındık sektörünün sorunlarının çözümünde Tarım Kurulunun önemli bir araç olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'de yetiştirilen diğer tarım ürünlerinin geliştirilmesi konusunda kurulda görev alan ticaret borsaları başkanları ile istişare içerisinde olunacağına vurgu yapan Başkan Yılmaz, kurulla birlikte çalışmalar yürütüleceğini, gündeme alınan tarım ürünlerinde üreticilerin, iş insanlarının, üyelerin ve sanayicilerin beklenti ve sorunlarının sonuca ulaşması için gerekli tüm görüşmelerin yapılacağını da sözlerine ekledi. - SAMSUN