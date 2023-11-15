Çarşamba Belediyesi 2024 yılı bütçesini 11 kat arttırdı

Çarşamba Belediyesi, 2019 yılında 103 milyon TL olan bütçesini 11 kat arttırarak 1 milyar 145 milyon 639 bin TL'ye çıkardı. 2024 yılı bütçesinin 600 milyon TL'si yeni yatırımlara ayrıldı.

Çarşamba Belediyesi 2019 yılında 103 milyon TL olan bütçesini 11 kat arttırarak 1 milyar 145 milyon 639 bin TL'ye çıkarttı.

Samsun'un Çarşamba Belediyesi 2024 yılı bütçesi 2019 yılına oranla 11 kat artarak 1 milyar 145 milyon 639 bin TL olarak açıklandı. Belediyenin 2019 bütçesi ise 103 milyon TL idi. Çarşamba Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesinin 600 milyon TL'sini ise yeni yatırımlar oluşturuyor. Üretken ve yatırımcı bir belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam ettiklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "İlçemizde yatırımlarımızı arttırarak devam edeceğiz. Bu kapsamda 11 kat artan 2024 yılı bütçemiz ilçemiz ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

"Çarşamba'ya 600 milyonluk yeni yatırımlar"

Bütçenin 600 milyon TL'lik kısmının yeni yatırımlara ayrıldığını ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba Belediyesi 2024 yılı bütçemiz öncesinde belediye meclisimizde onaylandıktan sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisimizde de onaylanarak yürürlüğe girmiş oldu. Göreve geldiğimiz günden bugüne Çarşamba'mızda üretken, yenilikçi ve yatırımcı bir belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında 103 milyon TL olan bütçemizi 11 kat arttırdık. 2024 yılı bütçemiz 1 milyar 145 milyon 639 bin TL. Bütçemizin 600 milyon TL'sini yeni yatırımlarımıza ayırdık. Yollardan otoparka, pazar yerleri gibi birçok alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlçemizi daha da güzel yatırımlar bekliyor. İlçemize 50 yıllık, 100 yıllık yatırımlar kazandırıyoruz. Hem hizmet hem yatırımcı, istihdamı önceleyen bir belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah hemşehrilerimiz için en iyisini yapma gayretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2024 yılı bütçemiz de bu kapsamda hem ilçemize hem de hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN