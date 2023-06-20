CarrefourSA, öz markalı ürünleriyle uluslararası alanda öne çıkıyor

CarrefourSA, öz markalı ürünleriyle dünya çapında prestijli ödüller kazanmaya devam ediyor. Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen International Salute to Excellence Awards yarışmasında Carrefour BIO Organik Elma, İncir, Vişne Meyve Suyu ve Carrefour BIO Organik Elma Sirkesi ürünleriyle 2 ödül kazandı. Ayrıca Uluslararası Lezzet Enstitüsü'nden de 5 ödülle dönen CarrefourSA, öz markalı ürünlerine yaptığı yatırımlarla müşterilerine uygun fiyata kaliteli ürün sunmayı hedefliyor.

Carrefoursa, öz markalı ürünleriyle uluslararası arenada da öne çıkıyor.

Carrefoursa'dan yapılan açıklamaya göre, "Doğrusu Carrefoursa'da" söylemiyle doğru ürünü, doğru kalitede ve doğru fiyata sunma politikasıyla öz markalı ürünlerine yatırımlarına devam eden Carrefoursa, dünya çapında 4 bin 500'den fazla üyesi bulunan Private Label Manufacturers Association (PLMA) tarafından düzenlenen ve öz marka alanında dünyanın en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen "International Salute to Excellence Awards" yarışmasında Carrefour BIO Organik Elma, İncir, Vişne Meyve Suyu ve Carrefour BIO Organik Elma Sirkesi ürünleriyle 2 ödüle layık görüldü.

2005 yılından bu yana 200'den fazla profesyonel şef ve sömeliyenin jüriliğinde değerlendirilen Belçika merkezli Uluslararası Lezzet Enstitüsü'nden de 5 ödülle dönen Carrefoursa, kör tadımla yapılan değerlendirmede Carrefour Susam Kaplamalı İç Antep Fıstığı, Carrefour Discount Cam Şişe Doğal Kaynak Suyu, Carrefour BIO Organik Elma Sirkesi, Carrefour BIO Organik Hindistan Cevizi Cipsi ve Carrefour BIO Organik İncir Ceviz Vişne ürünleri ile Lezzet Ödülü'nün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Kategori Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer, Türkiye'de ilk organik öz markalı ürünlerini müşterilerine sunan organize perakende markası olma özelliğini taşıdıklarını kaydetti.

Dinçer, uygun fiyata kaliteli ürün sunma hedefiyle öz markalı ürün ailesine yaptıkları yatırımların yanı sıra üreticinin ve üretimin sürdürülebilirliğine de katkı sunduklarını belirterek, "Carrefour'un uluslararası kalite güvence standartları doğrultusunda tedarikçilerimizi düzenli olarak denetliyor ve verdiğimiz eğitimler ile sürekli gelişimlerini sağlıyoruz.

900'den fazla mağazamızda müşterilerimize sunduğumuz ve büyük ilgi gören bu öz markalı ürünlerimizin lezzet ve kalitelerinin dünyanın en prestijli uluslararası organizasyonları tarafından da tescillenmesi gurur verici. Şu an 600'den fazla öz markalı ürünü müşterilerimize sunuyoruz. Öz markalı ürün sayımızı yıl sonuna kadar 800'e çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.