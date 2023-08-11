Cari İşlemler Hesabı Haziran Ayında Fazla Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı haziran ayında 674 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle, cari işlemler hesabı 20 ay sonra ilk kez fazla vermiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı haziran ayında 674 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle, cari işlemler hesabı 20 ay sonra ilk kez fazla vermiş oldu.

Merkez Bankası, haziran ayı cari işlemler dengesi verilerini bugün açıklandı. Buna göre, cari işlemler hesabı haziran ayında 674 milyon dolar fazla verdi. Cari hesap, en son 2021 yılı ekim ayında 4,1 milyar dolar olarak fazla vermişti.

Merkez Bankası'nın açıklamasında şu bilgiler verildi:

"- Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 584 milyon dolar fazla vermiştir.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 697 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 203 milyon dolar olmuştur.

-Birincil gelir dengesi kalemi 799 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 151 milyon dolar net giriş kaydetmiştir.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN GİRİŞLER 135 MİLYON DOLAR

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 135 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 1 milyar 797 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 89 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 46 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 72 milyon dolar ve 3 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 686 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 653 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 757 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 410 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 17 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, genel hükümet ve bankalar sırasıyla 97 milyon dolar ve 458 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 11 milyar 200 milyon ABD doları net artış olmuştur."