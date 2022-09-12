Cari açık rakamları açıklandı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı; temmuzda 4 milyar 10 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 585 milyon dolar oldu.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı; temmuzda 4 milyar 10 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 585 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, önceki yılın aynı ayına göre, 3 milyar 700 milyon dolar artarak 4 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 162 milyon dolar artarak 9 milyar 308 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 801 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler, 3 milyar 525 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 423 milyon dolar net artış gözlendi.