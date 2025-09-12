Cari Açıkta İyileşme: Dış Finansman İhtiyacı Azalıyor

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari açıktaki iyileşmenin, dış finansman ihtiyacını azaltarak dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre; Türkiye'nin cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ödemeler dengesi istatistiklerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cari açıkta iyileşme, dış finansman ihtiyacını azaltarak dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor.

Zorlu dış koşullara ve küresel ticaretteki zayıf görünüme rağmen mal ihracatımızın dirençli yapısı ve artan hizmet ihracatımız sayesinde cari işlemler dengesi temmuz ayında 1,77 milyar dolar fazla vermiş, yıllıklandırılmış cari açık 18,8 milyar dolara gerilemiştir. Artan dış kaynak girişi ve azalan dış finansman ihtiyacı rezerv birikimini desteklerken, temmuz ayında rezervlerdeki net artış 18,6 milyar dolara ulaşmıştır.

İhracatta pazar çeşitliliğin artması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün cari dengeye olumlu katkı sağlamasının da etkisiyle, cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Cari açıkta sağlanan iyileşmede zorlu dış talep koşullarına rağmen mal ihracatında sağlanan artışın yanı sıra, yıl sonunda 64 milyar dolara ulaşmasını beklediğimiz turizm gelirleri başta olmak üzere artan hizmet ihracatımızın katkısı etkili olmuştur.

Kararlılıkla uyguladığımız Orta Vadeli Program çerçevesinde yüksek katma değerli üretim, artan mal ve hizmet ihracatı ile enerji ve ara malı ithalatına bağımlılığın azaltılmasıyla, önümüzdeki dönemde cari işlemler açığının milli gelire oranının daha da iyileşerek 2028 yılı itibarıyla yüzde 1 seviyesine inmesini hedefliyoruz."