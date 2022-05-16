Cari açık rakamları açıklandı - Haberler

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı, martta 5 milyar 554 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 229 milyon dolar artarak 5 milyar 554 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon ABD doları oldu. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 356 milyon dolar artarak 6 milyar 342 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, önceki yılın aynı ayında 314 milyon dolar açık vermişken, bu ay 2 milyar 480 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ise bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 472 milyon dolar artarak 2 milyar 329 milyon dolara yükseldi.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 54 milyon dolar net geri ödeme yapmışken, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 718 milyon dolar ve 943 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 506 milyon dolar net azalış gözlendi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi