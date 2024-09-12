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Cari Açığın Milli Gelire Oranı Düşecek

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik yapısında başlayan dönüşüm ve dış ticaret politikasındaki değişimlerle birlikte cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1,7'ye düşmesini beklediklerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye'nin ekonomik yapısında başlayan dönüşüm ve dış ticaret politikamızdaki stratejik değişimler ile 2023 yıl sonunda yüzde 4 olarak gerçekleşen cari açığın milli gelire oranının 2024 yılının sonunda yüzde 1,7'ye düşmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cari işlemler açığımız azalırken, sermaye girişlerinin artmasıyla birlikte rezervlerimiz de güçlenmeye devam ediyor. Bugün açıklanan Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler dengesi 2024 yılının temmuz ayında 566 milyon dolar fazla verdi. 2024 yılı Temmuz ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık 19,1 milyar dolara gerileyerek, 2023 yılı Temmuz ayına göre cari işlemler dengesinde 37,1 milyar dolar iyileşme oldu. Mal ihracatında tüm zamanların en yüksek temmuz değerine ulaşmamız ve aldığımız önlemler sayesinde düşen ithalat seviyemiz ile birlikte dış ticaret açığımız yılın ilk yedi ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 42 oranında azalarak cari fazla vermemizde etkili oldu. Seyahat gelirlerinin temmuz ayında yükselmesiyle hizmetler dengesinin cari işlemler dengesi üzerindeki olumlu etkisi de bu dönemde artış kaydetti" dedi.

REZERVLERDEKİ ARTIŞ 5,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Temmuz ayında rezervlerdeki artış 5,4 milyar dolara ulaşırken, portföy yatırımlarında son 10 yılın en yüksek aylık girişinin yaşandığını aktaran Yılmaz, "Türkiye'nin ekonomik yapısında başlayan dönüşüm ve dış ticaret politikamızdaki stratejik değişimler ile 2023 yıl sonunda yüzde 4 olarak gerçekleşen cari açığın milli gelire oranının 2024 yılının sonunda yüzde 1,7'ye düşmesini bekliyoruz. Cari açık ve bütçe açığının önemli oranda iyileşmesi, rezervlerimizin artması ve makro istikrarımızın güçlenmesi enflasyon ile mücadelemizi desteklemeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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